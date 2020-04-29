KOCAELİ Koranavirüs manilere de yansıdı Koranavirüs manilere de yansıdıKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir davulcu vatandaşları sahura kaldırırken, koronavirüsü manilere de taşıdı.

Koranavirüs manilere de yansıdı KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir davulcu vatandaşları sahura kaldırırken, koronavirüsü manilere de taşıdı. İzmit Şirintepe Mahallesi'nde vatandaşları sahura kaldıran davulcu, davul çalarken maniler de söyledi. Davulcu, 'Ne uyursun ne uyursun, uykuda ne bulursun, al abdesti kıl namazı belki koronadan kurtulursun' diyerek mani okudu. Kartepe Bahçelievler Mahallesi'nde bir davulcu vatandaşları sahura kaldırırken, el arabasına oturarak davul çaldı. İzmit Tepetarla Mahallesi'nde ise gençler mehter marşı ile mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. Kaynak: DHA