Kocaeli Kırmızı Işıkta Geçen Tır Otomobil ve Minibüse Çarptı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen TIR önce otomobile ardından da minibüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Durmuş idaresindeki 59 RE 861 plakalı TIR kırmızı ışıkta geçerek Kıymet Bilen idaresindeki 54 HV 961 plakalı otomobile ardından da İhsan Nur Tekgür idaresindeki 54 E 5247 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Kıymet Bilen ile aynı araçta bulunan Uğur Bakan ve Kamile Balaban ile minibüste bulunan Yılmaz Soylu yaralandı. Otomobilde sıkışan Kıymet Bilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.