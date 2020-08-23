KOCAELİ Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu
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KOCAELİ Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu

Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde bulduİZMİT'te, Ali Bilgin (54), 2 gün önce kaybolan çoban köpeğini evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tabancayla vurulmuş halde buldu.

23.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:26

Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu

İZMİT'te, Ali Bilgin (54), 2 gün önce kaybolan çoban köpeğini evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta tabancayla vurulmuş halde buldu. Vücudunda 2 mermi yarası olan köpek tedavi altına alındı.

İzmit Yassıbağ Mahallesi'nde yaşayan Ali Bilgin, 2 gün önce evlerinin bahçesinde bulunan 7 yaşındaki çoban köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Bunun üzerine Ali Bilgin, kendi imkanları ve tanıdıklarının yardımlarıyla kaybolan köpeğini evinin çevresinde aramaya başladı. İki gün sonra evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta köpeğini bulan Bilgin, köpeğinin vücudunda 2 mermi yarası olduğunu gördü. Veterinere götürülen köpek, tedavi altına alındı. Olayın ardından jandarmaya şikayette bulunan Bilgin, köpeğini tabanca ile ateş edip vurarak yaralayanların yakalanmasını istedi.

KOCAELİ Kaybolan köpeğini tabancayla vurulmuş halde buldu

Kaynak: DHA

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