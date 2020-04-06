KOCAELİ-İzmit'te 1 sokak ve 1 bina karantinaya alındı İzmit'te 1 sokak ve 1 bina karantinaya alındıİZMİT'te Müjde Sokak ile İsmail Dal Sokak'taki 3 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İzmit'te 1 sokak ve 1 bina karantinaya alındı

İZMİT'te Müjde Sokak ile İsmail Dal Sokak'taki 3 katlı apartman, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İzmit'e bağlı Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Müjde Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkış yapılmaması için polis ekipleri tarafından barikat kuruldu. Sokağın girişine İzmit Kaymakamlığı'nca 'Bu sokak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır' yazısı asıldı.

Kapatılan Müjde Sokak'ın 100 metre ilerisinde bulunan İsmail Dal Sokak üzerindeki 3 katlı apartman da karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı. Binaya da İzmit Kaymakamlığı'nca alınan karar yazısı asıldı.

Kaynak: DHA