KOCAELİ İşçi servisi kamyona arkadan çarptı: 13 yaralı
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KOCAELİ İşçi servisi kamyona arkadan çarptı: 13 yaralı

İşçi servisi kamyona arkadan çarptı: 13 yaralıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

30.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:12

İşçi servisi kamyona arkadan çarptı: 13 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nü birbirine bağlayan Dilovası Kuzey OSB Yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan Sabri Çendik idaresindeki 34 KM 4887 plakalı midibüs, aynı yönde ilerleyen Necmettin Yalçın idaresindeki 34 YKL 40 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, midibüs içerisinde sıkışan sürücü Sabri Çendik ve bazı yolcuları bulundukları yerden çıkardı. Yaralanan 13 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, araç geçişleri jandarma tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ İşçi servisi kamyona arkadan çarptı: 13 yaralı

Kaynak: DHA

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