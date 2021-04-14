Kocaeli İftar Vakti 14 Nisan 2021 - Kocaeli Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Kocaeli İmsakiye

Kocaeli iftar vakti ve sahur vakitleri 2021 ramazan ayının gelmesi ile takip edilmeye başladı. Kocaeli imsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Gece kalkılan sahurun ardından gün boyu oruç tutan müslümanlar akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açıyor. Kocaeli ilinde ikamet eden müslüman vatandaşlar iftar bugün saat kaçta? Sahur (İmsak) vakitleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel Ramazan İmsakiyesi