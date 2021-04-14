Kocaeli İftar Vakti 14 Nisan 2021 - Kocaeli Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Kocaeli İmsakiye
Kocaeli iftar vakti ve sahur vakitleri 2021 ramazan ayının gelmesi ile takip edilmeye başladı. Kocaeli imsakiyesi Diyanet tarafından yayınlandı. Gece kalkılan sahurun ardından gün boyu oruç tutan müslümanlar akşam ezanı ile birlikte iftarlarını açıyor. Kocaeli ilinde ikamet eden müslüman vatandaşlar iftar bugün saat kaçta? Sahur (İmsak) vakitleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel Ramazan İmsakiyesi
Kocaeli için iftar vakti ve sahur vakti geldi. 2021 Yılının Ramazan heyecanı tüm yurdu sardı. Milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan hakkında arayışa geçti. Her yıl değişkenlik gösteren sahur ve iftar vakitleri merak edilmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 il il imsak vakitlerini paylaştı. Bu iller arasında Kocaeli de yer aldı. Peki Kocaeli'de sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?
KOCAELİ İFTAR VAKTİ - 14 NİSAN 2021
14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)
Sahur Saati (İmsak): 04:45
İftar Vakti (Akşam): 19:45
Teravih Namazı (Yatsı): 21:10
15 Nisan 2021 Perşembe (3. Gün)
Sahur Saati (İmsak): 04:44
İftar Vakti (Akşam): 19:46
Teravih Namazı (Yatsı): 21:11
Kocaeli İlçeleri: Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez
Namaz Vakitleri
İmsak: Kocaeli için sahur vakti yani sabah namazı saatini belirtir, tan yerinin ağardığı vakittir.
Günes: Kocaeli için sabah namazının bittiği vakittir. Güneş doğduktan sonra ortalama 45-50 dakika içinde namaz kılmak mekruhtur.
Öğle: Kocaeli için öğle namazı saatini belirtir.
İkindi: Kocaeli için ikindi namazı vaktinin başladığı saattir.
Akşam: Kocaeli için akşam namazı vaktidir. İftar vakti akşam namazı saatidir.
Yatsı: Kocaeli için yatsı namazı saatidir.
Kocaeli Cuma Namazı: Cuma namazı vakitleri öğle namazı vakti ile aynı zamanda girer.
Kocaeli Bayram Namazı: Kurban ve ramazan bayramı namazı vakitleri, güneş doğduktan 45-50 dakika sonra başlar.