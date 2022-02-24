Kocaeli elektrik kesintisi! 25 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Şubat Cuma günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

KOCAELİ DARICA 2022-02-25 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28618 BAYRAMOĞLU MAH.

KOCAELİ DARICA 2022-02-25 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28618 EVİNÇ SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-25 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28618 FATİH SULTAN MEHMET CD.

KOCAELİ DARICA 2022-02-25 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28618 NEŞENUR SK.

KOCAELİ DARICA 2022-02-25 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28618 ZÜBEYDE HANIM CD.

KOCAELİ DARICA 2022-02-25 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28618 PİRİ REİS

KOCAELİ DARICA 2022-02-25 09:00 11:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28618 YELKENKAYA CD.

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