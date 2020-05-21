KOCAELİ Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu
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KOCAELİ Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu

Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttuKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, asansörler için ağırlık üreten fabrikada yangın çıktı.

21.05.2020 21:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:25

Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, asansörler için ağırlık üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, makineler hasar gördü. Saat 19.15 sıralarında, Dilovası Mermerciler Sanayi Sitesi'nde asansörler için barit ağırlık üreten bir fabrikada yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gebze, Dilovası, Çayırova, Körfez, Derince ve İzmit'ten ekipler yönlendirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mesai saatleri dışında meydana gelen yangında makineler hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Dinçer AKBİR-Haluk TURGUT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)

KOCAELİ Dilovası'nda çıkan fabrika yangını korkuttu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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