KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ÇAKIR: VAKA SAYILARI 8-10 KAT DÜŞTÜ

KOCAELİ Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, 17 günlük tam kapanmadan olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Vaka sayıları 8-10 kat düşmüş durumda.

KOCAELİ Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, 17 günlük tam kapanmadan olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Vaka sayıları 8-10 kat düşmüş durumda. Kademeli normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız lazım" dedi.

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, tam kapanma tedbirleriyle beraber vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirtti. 17 günlük kapanmada sağlık çalışanları olarak çok olumlu sonuçlarla karşılaştıklarını ifade eden Çakır, kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Tam kapanma tedbirlerinin uygulanmasıyla hasta sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Dr. Çakır, 'Kademeli olarak bir normalleşme dönemine girdik. Kapanmanın etkisini biz hastaneler çok net olarak olumlu yönde yaşadık. Önce polikliniklerde ayakta hasta sayımız düştü, sonra serviste yatan hastalarımızın sayısı düştü, yoğun bakımda yatan hasta sayımız da düştü bunu çok net olarak görüyoruz. Çalışanlarımızın bayramdaki iş yükünün azalması, hasta sirkülasyonunun azalması onların motivasyonunu da artırdı. Biraz dinlenmiş oldular bu dönemde. Toplumda da vaka sayıları azaldı. Yapılan kapanmanın etkisini ben toplum olarak ve sağlık çalışanları olarak, hastaneler olarak çok olumlu yönde yaşadığımızı söyleyebilirim.' dedi.

'VAKA SAYILARI 8-10 KAT AZALMIŞ DURUMDA'

Dr. Çakır rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, ' Rehavete kapılmamak pandemide en önemli problem. Kuralların en önemlisi maske, mesafe, temizlik. Mutlaka bunlarda en ufak bir geri adım atmamamız lazım. Vaka sayıları çok düştü. Neredeyse 8-10 kat azalmış durumda vaka sayıları. Bu önemli bir gösterge. Fakat bu tekrar yukarı çıkmaz mı, söylediğimiz kurallara sahip çıkmazsak ve tedbirlere uymazsak mutlaka sayılar artar. Bu sayıların yukarıya gitmemesinin yöntemi toplum olarak da vatandaş olarak da hepimizin elinde. Biz olabildiğinde tedbirlerimize dikkat edeceğiz.' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı