KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ÇAKIR: VAKA SAYILARI 8-10 KAT DÜŞTÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ÇAKIR: VAKA SAYILARI 8-10 KAT DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, 17 günlük tam kapanmadan olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Vaka sayıları 8-10 kat düşmüş durumda.

KOCAELİ Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, 17 günlük tam kapanmadan olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek, "Vaka sayıları 8-10 kat düşmüş durumda. Kademeli normalleşme sürecinde rehavete kapılmamamız lazım" dedi.

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır, tam kapanma tedbirleriyle beraber vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirtti. 17 günlük kapanmada sağlık çalışanları olarak çok olumlu sonuçlarla karşılaştıklarını ifade eden Çakır, kademeli normalleşme sürecinde vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Tam kapanma tedbirlerinin uygulanmasıyla hasta sayısında düşüş yaşandığını ifade eden Dr. Çakır, 'Kademeli olarak bir normalleşme dönemine girdik. Kapanmanın etkisini biz hastaneler çok net olarak olumlu yönde yaşadık. Önce polikliniklerde ayakta hasta sayımız düştü, sonra serviste yatan hastalarımızın sayısı düştü, yoğun bakımda yatan hasta sayımız da düştü bunu çok net olarak görüyoruz. Çalışanlarımızın bayramdaki iş yükünün azalması, hasta sirkülasyonunun azalması onların motivasyonunu da artırdı. Biraz dinlenmiş oldular bu dönemde. Toplumda da vaka sayıları azaldı. Yapılan kapanmanın etkisini ben toplum olarak ve sağlık çalışanları olarak, hastaneler olarak çok olumlu yönde yaşadığımızı söyleyebilirim.' dedi.

'VAKA SAYILARI 8-10 KAT AZALMIŞ DURUMDA'

Dr. Çakır rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, ' Rehavete kapılmamak pandemide en önemli problem. Kuralların en önemlisi maske, mesafe, temizlik. Mutlaka bunlarda en ufak bir geri adım atmamamız lazım. Vaka sayıları çok düştü. Neredeyse 8-10 kat azalmış durumda vaka sayıları. Bu önemli bir gösterge. Fakat bu tekrar yukarı çıkmaz mı, söylediğimiz kurallara sahip çıkmazsak ve tedbirlere uymazsak mutlaka sayılar artar. Bu sayıların yukarıya gitmemesinin yöntemi toplum olarak da vatandaş olarak da hepimizin elinde. Biz olabildiğinde tedbirlerimize dikkat edeceğiz.' diye konuştu.

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ÇAKIR: VAKA SAYILARI 8-10 KAT DÜŞTÜ
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ÇAKIR: VAKA SAYILARI 8-10 KAT DÜŞTÜ
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ÇAKIR: VAKA SAYILARI 8-10 KAT DÜŞTÜ
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ÇAKIR: VAKA SAYILARI 8-10 KAT DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Lale Karabıyık Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Feyza Aktan Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Muslera Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. ÇAKIR: VAKA SAYILARI 8-10 KAT DÜŞTÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 11:18:41. #1.15#

title