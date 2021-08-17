Kocaeli'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 2 yardım tırı gönderildi
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Kocaeli'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 2 yardım tırı gönderildi

Kocaeli'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 2 yardım tırı gönderildi
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya, gıda, tekstil ve temizlik malzemesinin bulunduğu 2 yardım tırı gönderildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinden sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya, gıda, tekstil ve temizlik malzemesinin bulunduğu 2 yardım tırı gönderildi.

Kandıra Belediyesi, Kandıra Ziraat Odası ve Kandıralı çiftçilerin desteğiyle toplanan yardımların yüklendiği 2 tır, Bozburun Mahallesi'nde düzenlenen programla sel bölgesine uğurlandı.

Programda konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, sel felaketinde mağdur olan vatandaşların ihtiyaç duyduğu ve talep edilen malzemeleri, bölgeye göndermek için harekete geçtiklerini belirtti.

Belediye olarak bölgeye ilk önce bir tır dolusu içme suyu gönderdiklerini aktaran Turan, "Ortaklaşa gönderdiğimiz yardım tırımız, bölge insanımızın ne denli vefakar ve yardımsever olduğunu ortaya koymuştur. Çiftçimiz tarlasında, bahçesinde, el emeği ve alın teriyle ürettiği biber, patlıcan, domates, karpuz, kavun, fasulye gibi ürünleri çuval çuval toplayıp getirdi. Bugün ikinci tırımızı Kastamonu'ya, Türk Kızılay'ımız aracılığıyla mağdur vatandaşlarımıza gönderdik." ifadelerini kullandı.

Turan, tırların doldurulmasında emeği geçen tüm çiftçilere teşekkür ederek, "Başta vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, bölge halkımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaraları sarmaya bir nebze de olsa vesile olur inşallah." dedi.

Programa, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, muhtarlar ve çiftçiler de katıldı.

Öte yandan, Muğla'daki orman yangınlarına destek olan İzmit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (İZBAK), sel felaketinin yaşandığı Kastamonu ve Sinop'a gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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