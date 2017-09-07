Kocaeli Demir Çubuk Sırtından Girip Başında Çıktı, Sağlığına Kavuştu

Demir çubuk sırtından girip başında çıktı, sağlığına kavuştu



İZMİT'te, demir çubuğun sırtından girip başından çıktığı 34 yaşındaki Sinan Yıldız mucize şekilde hayatta kalarak sağlığına kavuştu. 6 saat süren operasyona çok sayıda doktor ve itfaiyeciler girerken, demir çubuk inşaat işçisinin vücudundan çıkarıldı. Göğüs cerrahı Dr. Gülfidan Dağlı, Sinan Yıldız'ın sağlığının iyiye gittiğini, yaşamasının mucize olduğunu söyledi.



21 Ağustos günü, İzmit Veliahmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Sinan Yıldız dengesini kaybederek inşaat alanı içerisinde dik duran demir çubuğun üzerine düştü. Sinan Yıldız'ın sırtından giren demir çubuk başından çıktı. İtfaiyenin demir çubuğu kesmesi ile kurtarılan Sinan Yıldız, vücuduna saplanan demirle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Sinan Yıldız'ın vücuduna giren demir çubuk, itfaiye ekipleri ve doktorların 6 saat süren operasyonu ile çıkarıldı. 15 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Sinan Yıldız dün Göğüs Cerrahi Servisi'ne alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sinan Yıldız, "Beton kalıbı çakıyordum. Bir anda dengemi kaybettim. Sağ tarafımdan giren demir sol gözümün üzerinden çıktı. Olayın şokuyla bir tek hastaneye geldiğimi hatırlıyorum. Şuanda görmem de dahil olmak üzere hiçbir sıkıntım yok. Hastanede bir çok doktor tedavime yardımcı oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen, "Hasta Hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Göğüs cerrahisi, genel cerrahi, kulak burun boğaz, göz, beyin cerrahi ve anestezi uzmanı hekimlerimiz tarafından yaklaşık 6 saat süren ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ameliyatta itfaiyeden de yardım alınarak demir çubuk organlara zarar vermeden çıkarılmıştır. Hastanemizde yapılan tedavinin ardından hastamız, hızla iyileşme göstererek yoğun bakımdan servise çıkarıldı. Hastamızın tedavisi devam ediyor ve bir süre daha devamlı olarak takibimiz altında kalacaktır. Hasta bir hafta sonra taburcu olacak duruma gelecektir" diye konuştu.



YAŞAMASI BİZİM İÇİN BİR MUCİZE



Hastanın yaşamasının bir mucize olduğunu söyleyen Göğüs Cerrahı Dr. Gülfidan Dağlı, "Acilden hemen ameliyata aldık. İtfaiye ekipleri boyun ve göğüs kafesindeki demirin bağlantısını kestiler. Göğüs kafesindeki demir çıkarıldı, demir aşağıya doğru kayınca genel cerrahlar çekti. Yapılan operasyonun ardından ertesi gün görmeyle ilgili operasyon yapıldı. 15 gündür hastamız yoğun bakımındaydı ve damar yoluyla besleniyordu. Bugün ilk defa sulu gıdalarla beslenmeye başladı ve ileri ki günlerde normal katı gıdalarla beslenmeye başlayacak. Sağlık durumu çok iyiye gidiyor. Yaşaması bizim için bir mucize" dedi.