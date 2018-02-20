Kocaeli'deki Para Nakil Aracından Soygun Şüphelileri Yakalandı - Eskişehir

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir banka şubesinin nakil aracının soyulması olayına karıştıkları iddia edilen 2 zanlı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Sivrihisar Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmit ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir bankanın para nakil aracından soygun olayının zanlılarının içinde bulunduğu aracın ilçe sınırlarına girdiğini belirledi.

Polis, kısa süreli kovalamacanın ardından 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan arama ve kontrollerde valiz içinde bir miktar para ile çok sayıda dekont ele geçirildi.

Para nakil aracında şoför olarak çalışan kişi, Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokağı'nda durdurduğu araçta bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirmiş, otomobille kendisine yardıma gelen arkadaşıyla araçtaki güvenlik kamerasına sprey boya sıktıktan sonra bir miktar para alarak kaçmıştı.