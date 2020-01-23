Kocaeli'deki AVM yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı

23.01.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:44

Kocaeli'de 3.5 saatte söndürülen AVM yangınında 35 dükkanın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Yanan AVM'yi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.



Olay, 20 Ocak tarihinde gece 3.00 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek dükkanlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3.5 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın sonrasında yapılan incelemelerde 35 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği tepit edildi. Yangın sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyet de alışveriş merkezine gelerek incelemelerde bulundu. Alışveriş merkezi sahibi Abdullah Örs ve mağaza sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten başkanlar, hasarın giderilmesi konusunda destek sözü verdiler.



"Esnafımızın yanında olacağız"



İncelemeler sırasında konuşan Başkan Büyükakın, yaraların kısa sürede sarılması için gerekli koordinasyonun sağlanacağını söyledi. Büyükakın, "Üzerimize düşen ne görev varsa yapacağız. AVM'deki esnaflarımızın tekrar işlerinin başına geçebilmesi için de elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. Esnaflarımızın bu süreçte yanlarında olacağız. Alışveriş Merkezi'nin yetkilileriyle birlikte maksimum seviyede kurulacak koordinasyonla hızlı bir şekilde çalışma gerçekleştireceğiz. AVM içerisindeki molozların taşınmasından esnaf kefalet başta olmak üzere diğer kurumlarla olan ilişkilerine kadar birçok alanda esnafımızın yanında olacağız" dedi.



İtfaiye ekiplerine başkandan teşekkür



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağılı itfaiyecilerin yoğun ve büyük fedakarlıkla yangına müdahale ettiğini dile getiren iş yeri sahipleri bu noktada Başkan Büyükakın'a ayrıca teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Hasar kayıt çalışmalarının devam ettiği ve bu noktada hızlı bir yol kaydedilmesi için de Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen sorumluluklara hazır olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, esnafın talep ve önerilerini de dinledi.



35 mağaza hasar gördü



İncelemeler sırasında konuşan alışveriş merkezinin sahibi Abdullah Örs ise hasarın boyutuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangında 2 katın kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Örs, "Alışveriş merkezimizin 3 ve 4.'üncü katı komple yandı. Bu katlar kullanılamaz halde. Alışveriş merkezimizin tamamında 35 mağaza ve ayrıca stantlar bulunmakta. Şuanda tamamen yanan katlar dışında tüm mağazalar itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında kullandığı su ve dumandan kaynaklı is nedeniyle zarar görmüş durumda" ifadelerini kullandı.



Esnaflar desteğe teşekkür etti



AVM esnafı kendilerini ziyaret eden ve sorunlarına karşı duyarlı davranan Büyükşehir Belediye belediye başkanları ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA