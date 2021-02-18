Kocaeli'de yüz yüze eğitime buzlanma tatili

KOCAELİ'de yoğun kar nedeniyle 4 gündür yüz yüze eğitime ara verilirken, buzlanma nedeniyle yarın da tatil edildi.

Kocaeli'de 4 gündür yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime verildi. Buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da yüz yüze eğitime ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli çalışanlar da yarın idari izinli sayılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK