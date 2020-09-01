Kocaeli'de yürek ısıtan görüntü.
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Kocaeli'de yürek ısıtan görüntü.

01.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:15

Kocaeli'de yürek ısıtan görüntü... Sahipsiz köpek, yaralı sandığı tiyatro oyuncusundan ayrılmak istemedi

Gösteri alanına giren köpek oyuncunun boynuna yatarak yardım etmeye çalıştı

Sokak köpeğinin sevgisi oyunculara rolünü unutturdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 Ağustos kutlamaları sırasında açık alanda yapılan Kuvay-i Milliye Destanı tiyatrosunda alana giren bir köpek, yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna sarılarak yardım etmeye çalıştı.

İzmit'te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri iç ısıtan görüntülere sahne oldu. İzmit Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen etkinliklerde sahne alan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen "Kuvayi Milliye Destanı" isimli oyun alanda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Oyun sırasında tiyatro ekibinden bir oyuncunun yaralı rolünde yerde yattığı sırada alana giren bir köpek, oyuncunun boynuna yatarak yardımcı olmaya çalıştı.

Yerde rol gereği yatan oyuncu ise ilk etapta şaşırsa da köpeğin kendisine gösterdiği ilgi sonrasında tebessüm etti. Köpeğin arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını gören ekipteki diğer oyuncular da rollerini bir kenara bırakarak köpeği sevmeye başladı. Bir süre sonra görevliler tarafından köpeğin alanın dışına alınmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Kocaeli'de yürek ısıtan görüntü.

Kaynak: İHA

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