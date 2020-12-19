Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında
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Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında

19.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 19.12.2020 21:52

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tırın durakta bekleyen işçi servisine çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

D-100 kara yolunda 16 Aralık'ta meydana gelen kazaya ilişkin görüntülerde, tırın servis minibüsüne çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, duraktaki bir kişinin tırın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen H.Ç. idaresindeki tır, durakta yolcu alan 41 P 0451 plakalı servis minibüsüne ve durağa çarpmıştı. Kazada, minibüsteki 1 kişi yaralanmıştı.

Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında
Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında
Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında
Tırın duraktaki servis minibüsüne çarpma anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 21:52:53. #1.14#
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