Kocaeli'de taş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
02.02.2021 00:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:34
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen taş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen taş yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Selim Çakır yönetimindeki 34 VV 9904 plakalı taş yüklü tır, Tavşanlı mevkisinde devrildi.
Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen araçta sıkışan sürücü Çakır, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Taşların yola savrulması nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal