Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı
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Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı

29.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:00
Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polis ekibinin durdurduğu takside Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polis ekibinin durdurduğu takside Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. 

Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda uygulama yapan polis ekipleri, fazla yolcu bulunan taksiyi durdurdu. Taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı. Taksiye Gebze'den bindikleri belirlenen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Taksi sürücüsü C.D. hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldı. 

 


Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı
Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı
Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı
Kocaeli'de taksiden Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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