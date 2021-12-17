Kocaeli'de sahte içkiden ölüm iddiası

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen Metin Kahraman (48) yaşamını yitirdi.

Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan Metin Kahraman önceki gün evde içki içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Metin Kahraman'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kahraman'ın sahte içkiden zehirlenmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.Kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek olan Kahraman'ın cenazesi, bugün Sarımeşe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri

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