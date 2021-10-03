Kocaeli'de Roman çiftler, toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi - Haberler
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Kocaeli'de Roman çiftler, toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de Roman çiftler, toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi

Kocaeli'de 50 Roman çift, Büyükşehir Belediyesince kendileri için düzenlenen toplu nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 50 Roman çift, Büyükşehir Belediyesince kendileri için düzenlenen toplu nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, sabah saatlerinde kuaföre götürüldü. Buradaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından gelin ve damatlar, klasik otomobil ve safari ciplere binerek konvoy eşliğinde şehir turu yaptı. Tur sırasında yol kenarındaki vatandaşların da alkış yaparak çiftleri kutladığı görüldü.

Daha sonra Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'ne ulaşan çiftler, burada yemek yedi. Roman çiftler, Seka Park Uçurtma Tepesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kıydığı toplu nikah töreniyle dünyaevine girdi.

"Güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü milletimiz var"

Büyükakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin Türk toplum yapısı için önemine işaret etti.

Kendilerini ayakta tutan en önemli unsurlardan birisinin aile birliktelikleri olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü milletimiz var. Güçlü aileler, medeniyet ve geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılması açısından da çok önemli unsurlar. Aileler, ülkenin temel yapı taşlarıdır. Bu anlamda ailelerin kurulması, daha güçlü ilişkilerin ortaya çıkması, şehrimiz açısından da kıymetli." diye konuştu.

Romanlara güzel tören hazırlamak istediklerini aktaran Büyükakın, çiftlere mutluluklar diledi.

Toplu nikah töreniyle dünyaevine giren Rabia ve Fatih Tuğral çifti ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, güzel gün geçirdiklerini söyledi.

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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