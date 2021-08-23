Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1302/6 Sokak'tan çıkan Selim Çakır yönetimindeki 34 UD 2921 plakalı panelvan, kavşakta 1302/3 sokakta seyir halinde olan Nisa Nur Demir'in kullandığı 41 AFK 999 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Demir yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri yaralı Demir'i Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Pazar keyfi planlayanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul dahil 4 il için yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Mert Günok Burak Elmas Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 19:53:20. #1.16#

title