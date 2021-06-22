Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
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Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri çıkardı.

Sarkuysan Anadolu Lisesi bahçesine tellerden tırmanarak giren bir grup çocuk, oynadıkları futbolun ardından aynı şekilde alandan çıkmak istedi.

Gruptakilerden 12 yaşındaki İ.D, telleri aşamayınca arkadaşları durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

Çocuklar, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika | Okul bahçesinde mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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