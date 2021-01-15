Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir büfenin güvenlik kamera kayıtlarında Uğur Tolun'un aracıyla büfeye yaklaşıp, araçtan inişi ve ardından da büfeye girip, alışveriş yaptığı görüldü.

KIZININ CEP TELFONUNU YANINA ALMIŞ

Ayrıca Uğur Tolun'un İzmir'den gelen bir akrabası, Tolun'a ait cep telefonunun bozulduğu ve tamire verdiği için kızına ait telefonu yanına aldığını söylediği, ancak jandarma ekiplerinin Tolun'un kızına ait telefonunun yerini tespit edemediği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜNLÜK SONLANDIRILDI

Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Kuzuyayla mevkisi başta olmak üzere Derbent, Maşukiye bölgesinde yaptıkları aramaları bugün için sonlandırdı. Ekiplerin yarın arama çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı