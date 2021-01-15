Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı

15.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:52

Kocaeli'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir büfenin güvenlik kamera kayıtlarında Uğur Tolun'un aracıyla büfeye yaklaşıp, araçtan inişi ve ardından da büfeye girip, alışveriş yaptığı görüldü.

KIZININ CEP TELFONUNU YANINA ALMIŞ

Ayrıca Uğur Tolun'un İzmir'den gelen bir akrabası, Tolun'a ait cep telefonunun bozulduğu ve tamire verdiği için kızına ait telefonu yanına aldığını söylediği, ancak jandarma ekiplerinin Tolun'un kızına ait telefonunun yerini tespit edemediği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BUGÜNLÜK SONLANDIRILDI

Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri Kuzuyayla mevkisi başta olmak üzere Derbent, Maşukiye bölgesinde yaptıkları aramaları bugün için sonlandırdı. Ekiplerin yarın arama çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.

Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ İlker Başbuğ Muharrem İnce Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Cemal Hünal Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Mesut Bakkal Abdullah Avcı İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Twitter Türkiye Kupası Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 18:51:48. #1.15#
title