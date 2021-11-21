Kocaeli'de kayınpederini tabancayla yaraladığı iddia edilen damat yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kavga ettiği kayınpederini tabancayla yaraladığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, 4 Temmuz Mahallesi Ferhan Kalyon Sokak'ta terzilik yapan O.A. (60), dükkanına gelen damadı K.Y. (34) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Y, tabancayla kayınpederi O.A'yı bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.??

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

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