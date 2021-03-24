Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

24.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:46

Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor Kar yağışı kent merkezlerine kadar indi Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.

Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı kent merkezlerine kadar indi

KOCAELİ - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.

Kocaeli kent merkezlerine yakın kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sıcaklıkların 2-3 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı.

Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

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