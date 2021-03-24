Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor Kar yağışı kent merkezlerine kadar indi Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.