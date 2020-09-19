Kocaeli'de bir kişi bebek arasından düşen çocuğa şiddet uyguladı
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Kocaeli'de bir kişi bebek arasından düşen çocuğa şiddet uyguladı

Kocaeli'de güvenlik kameralarına küçük bir kız çocuğunun içinde bulunduğu bebek arabasından sarkarak düştüğü bir görüntü yansıdı. Bu ana kadar her şey normalmiş görünse de arabayı kullanan ve henüz çocuğun nesi olduğu bilinmeyen kişinin, çocuğu tokatlaması, sonrasındaysa öfkeyle kolundan tutarak arabasına yerleştirmesi görenlerde endişe yarattı.

19.09.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.09.2020 15:51

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntü görenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntülerde 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun bebek arabasından düşmesi ve sonrasında arabayı süren kişinin çocuğa şiddet uygulayarak arabasına atar vaziyette yerleştirmesi yer aldı.

ÖFKE KUSTU

Olay, İzmit ilçesi Seka Park alanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasından sarkan küçük bir çocuk yüz üstü yere düşüyor. Ayağa kalkan çocuğa sinirlenen ve kim olduğu bilinmeyen şahıs öfkeyle tokat atıyor. Ne olduğunu anlamadan savrulan çocuğu kolundan tutan kişi, tekrar arabaya koyarak kızmaya devam ediyor.

Kocaeli'de bir kişi bebek arasından düşen çocuğa şiddet uyguladı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - CİHAN ATİK
CİHAN ATİK
IHA Editörü
Haber Yorumları (2)
TÜLAY: ALLAH SENİN GERÇEKTEN BELANI VERSİN. İRANDA HIRSIZLIK YAPANIN PARMAKLARININ KESİLMESİNİ BAZEN ONAYLADIĞIM GİBİ SENİN DE O BEBEĞİ ELİNDEN ALIP HADIM EDİLMEN GEREKİYOR.
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ÇOCUĞU ALIN: çocuğu bunun elinden alın bu şekilde yetişen bireyin sağlıklı bir geleceği olmaz
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 16:12:13. #1.14#
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