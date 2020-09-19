Kocaeli'de bir kişi bebek arasından düşen çocuğa şiddet uyguladı Kocaeli'de güvenlik kameralarına küçük bir kız çocuğunun içinde bulunduğu bebek arabasından sarkarak düştüğü bir görüntü yansıdı. Bu ana kadar her şey normalmiş görünse de arabayı kullanan ve henüz çocuğun nesi olduğu bilinmeyen kişinin, çocuğu tokatlaması, sonrasındaysa öfkeyle kolundan tutarak arabasına yerleştirmesi görenlerde endişe yarattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntü görenleri hayretler içinde bıraktı. Görüntülerde 2-3 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun bebek arabasından düşmesi ve sonrasında arabayı süren kişinin çocuğa şiddet uygulayarak arabasına atar vaziyette yerleştirmesi yer aldı. ÖFKE KUSTU Olay, İzmit ilçesi Seka Park alanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasından sarkan küçük bir çocuk yüz üstü yere düşüyor. Ayağa kalkan çocuğa sinirlenen ve kim olduğu bilinmeyen şahıs öfkeyle tokat atıyor. Ne olduğunu anlamadan savrulan çocuğu kolundan tutan kişi, tekrar arabaya koyarak kızmaya devam ediyor. Kaynak: İHA