Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı
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Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

12.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:45
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

Kocaeli'de sulak alan olarak ilan edilen deniz kıyısında kaçak midye avcılığı yapan 9 kişi, olay yerine gelen polisi görünce yakalanmamak için denize kaçtı. Polisler, "yasak" dese de avlanmaya devam ettiler.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde göçmen kuşların sıklıkla konakladığı yer olduğu için "Sulak Alan" olarak ilan edinilen deniz kıyısında meydan gelen olayda, her türlü avlanmanın yasak olduğu sahil kesiminde kaçak midye avcılarının midye topladığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

POLİSİ GÖRÜNCE DENİZDE AÇILDILAR

Midye avı yapılan kıyıya gelen ekipler, denizin içinde kaçak avcılık yapan 9 kişiyi sudan çıkarmak için şahıslara çağrı yaptı. Polisin geldiğini gören şahıslar ise denizin iç kesimlerine açılarak, polis ekiplerinin çağrılarını cevapsız bıraktı.

Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

UZUN SÜRE DENİZDEN ÇIKMADILAR

Uzun süre şahısları denizden çıkarma konusunda başarılı olamayan polis ekipleri, olay yerinden ayrıldı. Şahıslar ise polislerin sudan çıkmaları ve kaçak avcılık yapmalarının yasak olduğunu söylemelerine aldırış etmeden avcılık yapmaya devam ettiler.

Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı
Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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