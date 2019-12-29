Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ve Körfez ilçelerine iş yerlerine sahte para vermeye çalışırken yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:05
Kocaeli'de iş yerlerine sahte para vermeye çalışan 3 şüpheli tutuklandı

'nin ve ilçelerine iş yerlerine sahte para vermeye çalışırken yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından "Mali suçların men ve takibi"ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Derince ve Körfez ilçelerinde 3 şahsın iş yerlerine sahte verdikleri bilgisine ulaşıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından şahısların kimlikleri tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 8 adet sahte 100 TL banknot ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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