Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı
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Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Gölcük ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı.

22.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:24
Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı

ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Çetin Ç, dengesini kaybederek üçüncü kattaki iskeleden düştü.

İş arkadaşlarının vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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