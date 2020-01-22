Kocaeli'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Gölcük ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı.
Gölcük ilçesinde inşaatın üçüncü katından düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Çetin Ç, dengesini kaybederek üçüncü kattaki iskeleden düştü.
İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı işçi, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.