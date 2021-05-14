Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde Hasan Ali A'nın (55) kullandığı 54 EF 634 plakalı otomobil ile Talha A. idaresindeki 41 RC 150 otomobil çarpıştı.
Araçta sıkışan sürücü Hasan Ali A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral