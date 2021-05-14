Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde Hasan Ali A'nın (55) kullandığı 54 EF 634 plakalı otomobil ile Talha A. idaresindeki 41 RC 150 otomobil çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücü Hasan Ali A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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