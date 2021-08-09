Kocaeli'de içinde atıl durumdaki zemin kaplama ürünleri bulunan depo yandı
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Kocaeli'de içinde atıl durumdaki zemin kaplama ürünleri bulunan depo yandı

Kocaeli'de içinde atıl durumdaki zemin kaplama ürünleri bulunan depo yandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir süredir faaliyette olmayan zemin kaplama fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir süredir faaliyette olmayan zemin kaplama fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Uzuntarla mevkisindeki zemin kaplama fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Depoda büyük çapta hasar oluştu. Fabrikada bir süredir üretim yapılmadığı öğrenildi.

Yetkililerden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yaptığı açıklamada, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Uzun zamandır faaliyette bulunmayan işletmenin depo olarak kullanılan ve atıl ürünlerinin konulduğu bir alanın yandığını vurgulayan Kocaman, "Burası önceden plastik zemin kaplaması üreten bir fabrikaydı. Dolayısıyla plastik ürünlerin olduğu bir alan. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri zamanında güzel bir müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Bir an endişe duydum. Çünkü arka tarafı ormanlık alan, yan tarafı yine bir sanayi kuruluşumuz. Çok şükür buralara sirayet etmeden, yangın kontrol altına alınmış durumda." ifadesini kullandı.

Kocaeli'de içinde atıl durumdaki zemin kaplama ürünleri bulunan depo yandı
Kocaeli'de içinde atıl durumdaki zemin kaplama ürünleri bulunan depo yandı
Kocaeli'de içinde atıl durumdaki zemin kaplama ürünleri bulunan depo yandı
Kocaeli'de içinde atıl durumdaki zemin kaplama ürünleri bulunan depo yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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