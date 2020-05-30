Kocaeli'de "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçuna hapis cezası
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Kocaeli'de "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçuna hapis cezası

Kocaeli'de halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle yargılanan sanık, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de
30.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:36

Kocaeli'de halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ifadeleri nedeniyle yargılanan sanık, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya, sanık Mehmet Avcı, taraflar ve avukatları katıldı.

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Avcı, beraatini ve tahliyesini talep ederek, vatanını, bayrağını sevdiğini kaydetti.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Avcı'nın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçu ile bu suçun basın yayın yoluyla birden fazla işlenmiş olması nedeniyle 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, tutuklukta geçirdiği süreyi değerlendirerek Avcı'nın tahliyesine hükmetti.

Süreç

Başiskele ilçesinde yaşayan iş adamı Mehmet Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı videosunun sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Kasım 2019'da gözaltına alınmıştı.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarını sürdürmesi nedeniyle tekrar gözaltına alınan şüpheli, tutuklanmıştı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten açıklama

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı açıklamada, Avcı'nın toplumda derin infial ve öfke oluşturan paylaşımlarıyla AK Parti ile partililere ağza alınmayacak ağır hakaretlerle saldırdığını belirterek, sarf edilen sözlerin son derece çirkin, ahlak ve edep dışı olduğunu dile getirdi.

Avcı'nın, bu paylaşımlarıyla milyonlarca üyesi bulunan, halkın büyük çoğunluğunun desteğini alan AK Parti'ye, partinin liderine ve mensuplarına karşı katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunduğunu ifade eden Ellibeş, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere sanığın eylemi neticesinde teşkilat mensuplarımızla suç duyurusunda bulunmuştuk. Yapılan soruşturma neticesinde şahıs hakkında halkı kin ve nefrete alenen tahrik etmek suçundan dolayı dava açılmış ve yapılan yargılama neticesinde de suçu sabit görülerek cezalandırılmasına karar verilmiştir. Dileriz verilen bu kararla demokratik ülkelerde eleştirinin, özgür düşüncenin, fikir beyanının en doğal hak olduğu ancak hakaret ve tehdit içerikli saldırıların asla kabul edilemeyeceği ve cezalandırılacağı bir kez daha anlaşılmıştır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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