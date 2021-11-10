Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
AFAD ÖLÇÜM YAPTIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
KOCAELİ (DHA) - Afad ÖLÇÜM YAPTI
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tesisin içerisinde ve dışında cihazla ölçüm yaptı.
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
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