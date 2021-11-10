Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın (3)

KOCAELİ (DHA) - Afad ÖLÇÜM YAPTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tesisin içerisinde ve dışında cihazla ölçüm yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet