Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, tesiste büyük çapta hasara neden oldu.

09.11.2019 06:55 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:55
Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

KOCAELİ'nin ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, tesiste büyük çapta hasara neden oldu.

 

Yangın, saat 03.00 sıralarında Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun büyük bir bölümünü sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Kartepe, İzmit ve Başiskele ekipleri sevk edildi. ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alabildi. Tesiste soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Geri dönüşüm tesisinde büyük çapta maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
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