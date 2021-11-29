Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu - Haberler
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Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları hasar gördü, İzmit Körfezi'nde de planlanan vapur seferleri iptal oldu.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları hasar gördü, İzmit Körfezi'nde de planlanan vapur seferleri iptal oldu.

Meteoroloji'nin dünkü uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinde itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Körfez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki 2 katlı evin çatısı, hasar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, iş makinesi ile çatıyı indirip, olası tehlikelere karşı önlem aldı.2 katlı evin sahibi Adil Yüce, çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirterek "İşe gitmeye çalışıyorduk, o sırada komşularımız aradı ve çatımızın uçtuğunu söylediler. Geldiğimizde çatı çökmüştü. Bu evi yapmaya çalışıyorduk, maalesef onun da çatısı uçtu" dedi. Fırtına nedeniyle birçok çatı hasar görürken, İzmit Körfezi'nde yapılması planlanan vapur seferleri iptal edildi.


- Körfezkocaeli
Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

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