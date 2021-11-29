Kocaeli'de fırtına; çatılar hasar gördü, vapur seferleri iptal oldu

Meteoroloji'nin dünkü uyarısının ardından kentte, sabah saatlerinde itibaren şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Körfez ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki 2 katlı evin çatısı, hasar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, iş makinesi ile çatıyı indirip, olası tehlikelere karşı önlem aldı.2 katlı evin sahibi Adil Yüce, çok şiddetli bir rüzgar olduğunu belirterek "İşe gitmeye çalışıyorduk, o sırada komşularımız aradı ve çatımızın uçtuğunu söylediler. Geldiğimizde çatı çökmüştü. Bu evi yapmaya çalışıyorduk, maalesef onun da çatısı uçtu" dedi. Fırtına nedeniyle birçok çatı hasar görürken, İzmit Körfezi'nde yapılması planlanan vapur seferleri iptal edildi.