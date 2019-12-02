Kocaeli'de fetö şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildiKocaeli Cumhuriyet Başsavcalığı'nın FETÖPDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de FETÖ şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcalığı'nın FETÖPDY'nin emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 25 Kasım günü FETÖPDY terör örgütünün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Polis akademisi ve polis koleji öğrencileriyken ilişiği kesilen 28 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerden emniyette işlemleri tamamlanan 18 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Haber Videosu: Kocaeli'de fetö şüphelisi 18 kişi adliyeye sevk edildi