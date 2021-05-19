Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli, gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Son dakika haberleri | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP ÇUKURA GÖMMÜŞTÜ:  AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Kardeşlerin oda kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Beren Saat Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Josef De Souza Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:34:01. #1.15#

title