Kocaeli'de evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı
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Kocaeli'de evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı

02.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:24
Kocaeli'de evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde istemediği halde evlendirilmek istendiği ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde istemediği halde evlendirilmek istendiği ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 yaşındaki S.E'nin istemediği halde evlendirilmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kurtarılan S.E, bir yurda yerleştirildi.

Aile hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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