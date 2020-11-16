Kocaeli'de elektrik direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıktı
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Kocaeli'de elektrik direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıktı

16.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:56
Kocaeli'de elektrik direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Ömer Aydın idaresindeki 41 ADE 727 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Metrelerce sürüklenerek duran otomobilin motoru yerinden çıkarak yola savruldu.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, kazada hasar gören direğin tamiri için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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