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Kocaeli'de ekiplerin gece gündüz karla mücadelesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önelge - Haberler | Güncel

Kocaeli'de ekiplerin gece gündüz karla mücadelesi sürüyor Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışarak, karla mücadele mesaisini sürdürüyor.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de ekiplerin gece gündüz karla mücadelesi sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışarak, karla mücadele mesaisini sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde iki gün önce gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri de, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalara başladı. Kent genelinde tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olan karla mücadele ekipleri, yolları daha güvenli hale getiriyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi, kar ve buzlanma için kullanılmak üzere 15 bin ton tuz alımı yaparak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere depoladı. Tuz rezervi ile yollarda sıcaklığın sıfırın altına düştüğü durumlarda yollarda tuzlama yapılarak, buzlanmanın önüne geçilecek.

Kocaeli'de ekiplerin gece gündüz karla mücadelesi sürüyor

Kocaeli'de ekiplerin gece gündüz karla mücadelesi sürüyor

Kocaeli'de ekiplerin gece gündüz karla mücadelesi sürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önelge - Son Dakika Haberleri

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