Kocaeli'de doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen kadın kurtarıldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yürüyüş yaptığı Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yürüyüş yaptığı Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin en önemli yürüyüş rotalarından biri olarak gösterilen 1,5 kilometre uzunluğundaki kanyona gelen doğasever R.D. (21), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AKUT Kocaeli, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince kayalıklardan sedyeyle tahliyesi gerçekleştirilen R.D, sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından sol ayağında kırık olduğu şüphesiyle Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA