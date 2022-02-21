Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu Eskihisar feribot bağlantı yolunda Cihan A. idaresindeki 34 CEA 531 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Eskihisar, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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