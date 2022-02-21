Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA, Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen konteyner yüklü tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Köşklüçeşme Mahallesi D-100 kara yolu Eskihisar feribot bağlantı yolunda Cihan A. idaresindeki 34 CEA 531 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.
AA / Esmer Geçal - Güncel