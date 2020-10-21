Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

21.10.2020 21:23 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:23
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ramazan Altınsoy (38) idaresindeki 41 YY 840 çekici plakalı konteyner yüklü tır, D-130 kara yolu Kullar varyant mevkisinde virajı alamayarak refüje devrildi.

Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-130 kara yolunun İzmit istikametinde trafik akışı kontrollü sağlandı.

Devrilen tır ve konteyner, çekiciyle kaldırılarak otoparka götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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