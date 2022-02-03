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Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı

AA, Ekrem Sıtkı Meral - Güncel
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Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen konteyner yüklü tır, D-100 kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen konteyner yüklü tır, D-100 kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Zeki Karataş idaresindeki 41 UE 318 plakalı konteyner yüklü tır, Dilovası batı kavşağı mevkisinde orta refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Zeki Karataş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İçerisinde kimyasal madde olduğu öğrenilen konteynerden olası sızıntı ihtimaline karşı tedbir alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı

Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı

Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı

Kocaeli'de devrilen tır ulaşımı aksattı

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Güncel

Zeki Karataş, İstanbul, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Haber

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