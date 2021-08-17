Kocaeli'de deprem şehitleri mezarlıkta dualarla anıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenler, mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenler, mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelenler, 22 yıl önce depremde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Derince ilçesinde yaşayan Salih Topsakal, AA muhabirine, depremde 15 yakınını kaybettiğini belirterek, yaşadıkları acıları, yıllar geçmesine rağmen unutmadıklarını kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Topsakal, "Annem Gölcük'te kardeşimin yanındaydı, annemi de kaybettim. 20 yıldır mezarlığa gidip geliyoruz. Allah bir daha göstermesin. Çok zor." dedi.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğünce, insanların deprem konusunda bilgilendirilmesi için bu yıl da Yürüyüş Yolu'na stant kuruldu.

Vatandaşlara belediye tarafından hazırlanan "Deprem Eğitim Kitapçığı" dağıtıldı.

Anadolu Ajansı tarafından o dönem çekilen fotoğraflar da stant yanında sergilenerek depremin büyüklüğü gözler önüne serildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner