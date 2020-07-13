Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
13.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:14
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kerpe'ye gelen Muhammet Ceylan (47) denize girdi.
Ceylan'ın bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezi (KOSKEM) ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürelen Ceylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA