Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kerpe'ye gelen Muhammet Ceylan (47) denize girdi.

Ceylan'ın bir süre sonra suda hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezi (KOSKEM) ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürelen Ceylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA