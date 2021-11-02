Kocaeli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
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Kocaeli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel
Kocaeli'de DEAŞ ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KOCAELİ'de, terör örgütleri DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, terör örgütleri Deaş ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri ve finansman sağladıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ise 4 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri
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