Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü
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Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de çıkan ev yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çenedağ Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde Gökhan Güler'in (24) ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla evde maddi hasar meydana geldi.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin kira olduğunu ve kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağladığını belirterek, yardım talebinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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