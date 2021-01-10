Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü

10.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:03
Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ'nin CHP Çayırova ilçe merkezinin hemen yanında bulunan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KOCAELİ'nin CHP Çayırova ilçe merkezinin hemen yanında bulunan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıkları için olay sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. 

Sabah saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 212. sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısındaki alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Bina sakinleri de kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çatının hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de, çatıda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

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