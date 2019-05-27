Kocaeli'de Büyükada ve mehtap turları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Körfez'de Mehtap Turları ve Büyükada'ya Yolculuk" organizasyonları başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlara yeni bir fırsat sunuyor. Belediyenin geleneksel hale gelen ve her hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştireceği 'Körfezde Mehtap Turları ve Büyük Ada'ya Yolculuk' organizasyonları başlıyor. Mehtap turları, 7 Haziran ve 31 Ağustos tarihleri arasında Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. Mehtap turlarının ücretlendirmesi ise tam 18 TL, öğrenci ise 12 TL olacak. Müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak.

İstanbul Büyükada turları ise 8 Haziran ve 1 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 38 TL, öğrenci ise 33 TL olacak. Darıca'dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 22 TL, öğrenci ise 20 TL olarak belirlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA